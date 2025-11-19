پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تسریع در فرآیند هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین برای پایش و مدیریت مناطق حساس کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ظهرابی در ششمین نشست کمیته مشورتی هوشمندسازی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش تهدیدات زیستمحیطی در برخی مناطق تحت مدیریت سازمان، گفت: از میان هشت پروپوزال دریافتی در حوزه هوشمندسازی، دو طرح مرتبط با پارک ملی گلستان، پارک ملی تندوره و پناهگاه حیاتوحش حیدری در دستور بررسی قرار گرفت.
حمید ظهرابی،با تأکید بر تمرکز ویژه بر مناطق بحرانی افزود: هوشمندسازی باید بر پایه راهکارهای فناورانه، پایش دقیق و قابلیت پاسخگویی سریع به تهدیدات طراحی شود.
بر اساس اعلام کمیته مشورتی هوشمندسازی، سایر پروپوزالهای ارسالی نیز در جلسات بعدی بررسی خواهند شد تا در نهایت نقشه راه جامع هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابلاغ شود.