متصدی دو واحد عرضه مرغ در قائن به دلیل فروش محصول تاریخ گذشته به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست شبکه دامپزشکی قائنات گفت: برای نظارتهای بهداشتی کارشناسان واحد نظارت شبکه به طور مستمر از واحدهای عرضه فرآورده خام دامی بازدید و نظارت میکنند که علی رغم نظارتهای بهداشتی برخی سودجویان، برای بدست آوردن سود بیشتر، سلامت مردم را به خطر میاندازند و با وجود تأکید دامپزشکی در بازدیدهای انجام شده دو واحد متخلف که اقدام به فروش مرغ و ماهی و سایر فرآوردههای های خام دامی تاریخ گذشته کرده بودند شناسایی و به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.
مطلبی افزود: پس از سیر مراحل قانونی محکوم به پرداخت جزای نقدی ۵۹۰ میلیون ریالی و ۲۷۰ میلیون ریالی محکوم شدند.
وی از همشهریان خواست: در هنگام خرید تمامی محصولات اعم از مرغ، گوشت، ماهی، آلایشات و ... تاریخ تولید و انقضا و همچنین شرایط ظاهری محصول را مد نظر قرار دهند و از خرید محصولات منقضی شده یا فاقد تاریخ خودداری و مراتب را بلافاصله به شماره ۳۲۵۶۶۴۵۰ واحد نظارت شبکه دامپزشکی قاینات اطلاع دهند.