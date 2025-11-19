وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد، این کشور اقدامات نیرو‌های اشغالگر اسرائیل و شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری و حملات مکرر به مسجدالاقصی را شدیدا محکوم می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، در این بیانیه آمده است، حمله به صحن مسجدالاقصی، تحریک نمازگزاران و بی‌احترامی به اماکن مقدس نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و جامعه جهانی باید جلو این اقدامات را بگیرد.

وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد: حفاظت از عبادت‌گاه‌ها و جلوگیری از خشونت شهرک نشینان، مسئولیت مشترک همه کشورهاست از این رو اقدامات فوری برای توقف این تجاوزات باید انجام شود.

در این بیانیه همچنین اعلام شده است، پاکستان همچنان بر اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف تأکید دارد.