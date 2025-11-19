پخش زنده
اعضای شورای اداری شهرستان تهران در نشستی موضوعات مختلفی از جمله تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام در تهران، انتخابات تناسبی شورای اسلامی شهر و روستا و همچنین رسیدگی به آسیبهای اجتماعی محلات را در هفته بسیج بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تحقق اشتغال ۳۸ هزار نفری در سال گذشته، کارزار خدمت در محلات کرامت برای بررسی آسیبهای اجتماعی از جمله موضوعات دستور کار شورای اداری شهرستان تهران بود.
جلسه شورای اداری شهرستان تهران روز سهشنبه به میزبانی فرمانداری تهران و با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران و زینب قیصری و ابراهیم عزیزی دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.