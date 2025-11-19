پخش زنده
رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: حدود ۱۲۰۰ نفر از استعدادهای برتر دانشجویی از تسهیلات بنیاد همدان استفاده میکنند،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فخرالدین صالحی در نشست هم اندیشی نخبگان استان همدان گفت:یکی از مهمترین مسائل، تامین مسکن برای نخبگان بوده که قرار است به حدود ۵۰۰ نفر زمین یا مسکن اعطا شود.
وی افزود: بنیاد نخبگان در سال ۱۳۸۴ به پیشنهاد مقام معظم رهبری ایجاد شد و فعالیتهای خود در استان همدان را از سال ۱۳۹۰ با پیگیریهای ویژه آغاز کرد و در حال حاضر حدود هزار و ۲۰۰ نفر از استعدادهای برتر دانشجویی از تسهیلات بنیاد همدان استفاده میکنند.
صالحی با بیان اینکه طرحهای متنوعی برای حمایت از دانشجویان وجود دارد، افزود: هماکنون سه طرح فراخوان ثبتنام دارند که از جمله آنها میتوان به طرحهای آموزشیار و پژوهشیار اشاره کرد که در قالب این طرحها، دانشجویان دکتری ماهیانه ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند تا با دغدغه کمتر به تحصیل خود بپردازند و در آینده بتوانند نقش اثرگذاری در جامعه ایفا کنند.
رئیس بنیاد نخبگان همدان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بنیاد، بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ برنامه علمی، فرهنگی و کارگاه آموزشی و بازدید از کارخانههای بزرگ و مناطق گردشگری استان و خارج از استان اجرا شده است و ما افتخار میکنیم که توانستهایم ارتباط میان صنعت، ادارات و نخبگان را برقرار کنیم و نیازهای آنها را در اختیار نخبهها قرار دهیم.
صالحی در ادامه به چالشهای پیش روی نخبگان استان اشاره کرد و گفت: حقوق اساتید از جمله دغدغههای مهم است و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، حقوق کنونی برای یک استاد تازه استخدامشده دانشگاه، حدود ۲۶ میلیون تومان است که بسیار ناچیز بوده و اجازه نمیدهد فرد با تمرکز کافی صرفاً به فعالیت علمی بپردازد.
صالحی بیان کرد: اگر بتوانیم منزلت استاد را حفظ کرده و دغدغه معیشتی او را برطرف و امکانات آزمایشگاهی مناسب فراهم کنیم، استاد بدون نیاز به تشویقهای اضافی، میتواند کار علمی خود را به پیش ببرد.