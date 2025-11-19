کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، در اظهاراتی صریح فاش کرد، دونالد ترامپ از موضوع ونزوئلا به عنوان ابزاری برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی آمریکا، استفاده می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از منابع خبری، در بحبوحه تشدید لفاظی‌های جنگ‌طلبانه دولت دونالد ترامپ علیه ونزوئلا، کریس مورفی، سناتور برجسته حزب دموکرات، از اهداف پشت پرده این سیاست‌ها پرده برداشت، این سناتور آمریکایی ضمن "پوچ و غیرقانونی" خواندن کمپین نظامی علیه ونزوئلا، تأکید کرد: هیچ‌کس در آمریکا خواهان جنگ با این کشور نیست و دونالد ترامپ از موضوع ونزوئلا به عنوان ابزاری برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات داخلی آمریکا، از جمله افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و رسوایی‌های سیاسی مانند پرونده جفری اپستین، استفاده می‌کند.

وی با انتقاد شدید از رویکرد دولت جمهوری‌خواه، با تأکید بر اینکه، ترامپ از ونزوئلا به عنوان یک سپر تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی بهره‌برداری می‌کند، گفت: ادعا‌های دولت ترامپ مبنی بر دخالت ونزوئلا در تجارت مواد مخدر به مقصد آمریکا بی اساس است.

سناتور مورفی در یک کلیپ ویدئویی که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اذعان کرد: بخش عمده مواد مخدری که به ما می‌رسد، از مسیر کارائیب نمی‌آید، بلکه از مسیر‌های زمینی وارد می‌شود؛ مسیر‌هایی که رئیس‌جمهور ترامپ آنها را نادیده می‌گیرد.

این عضو حزب دموکرات در ادامه با لحنی هشدار آمیز افزود: دونالد ترامپ بیش از حد بر روی این کمپین نظامی پوچ و غیرقانونی علیه ونزوئلا متمرکز شده است.

این اظهارات که از سوی یک مقام رسمی آمریکایی بیان می‌شود، بار دیگر دروغ‌پراکنی و بهانه‌تراشی‌های دولت آمریکا برای توجیه سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه علیه دولت قانونی و ملت مقاوم ونزوئلا را آشکار می‌سازد و تأیید می‌کند، هدف اصلی از این فشارها، نه مبارزه با مواد مخدر، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی نامشروع در منطقه است.