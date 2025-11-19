به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور و پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و قبول شدگان مدارس سمپاد (دانش آموزان تحت حمایت) همزمان با مرکز (به صورت وبیناری) در مازندران با حضور قائم مقام، معاونین اداری و مالی فرهنگی و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.

قائم مقام کمیته امداد مازندران در این آیین با گرامیداشت ایام فاطمیه و یاد و خاطره ۱۷۱۰ شهید دانش آموز استان گفت: سیاست کمیته امداد توانمند سازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان است و توانمندی فکری در اتخاذ تصمیمات مهم و انتخاب مسیر درست در زندگی بسیار مهم است.

مهدی قربانی به دو رویکرد مهم فعالیت‌های حوزه فرهنگی امداد، خانواده محور و مهارت محور بودن اشاره کرد و گفت: کمیته امداد سال‌ها حمایت تحصیلی انجام می‌داد، اما چند سالی هست در کنار حمایت تحصیلی برای شناسایی مسیر درست دانش آموزان در هدایت تحصیلی تلاش می‌کند.

وی گفت: با این رویکرد در سال گذشته با هدف تسهیل و تسریع در فرایند کسب وکار، ۵۵ درصد و امسال ۶۵ درصد دانش آموزان پایه نهم به هنرستان‌ها هدایت شدند.

قائم مقام کمیته امداد مازندران با قدردانی از زحمات دانش آموزان پر تلاش، خیرین و موسسات پشتیبان که از پایه اول تا دیپلم از دانش آموزان حمایت میکنندگفت: امسال ۳۴۸ نفر از دانش آموزان تحت حمایت مازندرانی در کنکور پذیرفته و در رشته‌های پزشکی (۱۴ نفر) دندانپزشکی (۱نفر) داروسازی (۱نفر) پرستاری (۳نفر) مهندسی (۷۷نفر) و دیگر رشته ها... وارد دانشگاه شدند.