یک واحد صنفی نانوایی در بیرجند به دلیل گرانفروشی و تقلب پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در راستای طرح نظارتی و حمایت حقوق مصرف کنندگان، پرونده گران فروشی و تقلب یک واحد نانوایی در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام انتسابی محرز و متخلف را علاوه بر پلمپ و نصب بنر تخلف بر سر در واحد صنفی به مدت یک هفته، به پرداخت یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه تخلف در حوزه کالا‌های اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون به شدت برخورد می‌شود و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند. تا پس از بررسی نتایج به اطلاع آنان برسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.