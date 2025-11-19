معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: مقاله همکار دفتر ژئوماتیک و مدل‌های ریاضی سازمان آب و برق خوزستان در نهمین همایش ملی مدیریت منابع آب ایران موفق به کسب عنوان «مقاله برتر» شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شهبازی با بیان این خبر اظهار کرد: در پی برگزاری نهمین همایش ملی مدیریت منابع آب ایران با رویکرد حکمرانی آب که در تاریخ ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و با همکاری انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در تهران برگزار شد، مقاله زینب حدادیان و همکاران با عنوان «ملاحظات اخلاقی مثلث طلایی حکمرانی داده: تعادل یا تضاد میان حریم خصوصی، امنیت و شفافیت داده» موفق به کسب عنوان «مقاله برتر» از سوی هیئت داوران شد.

وی افزود: مقاله ارائه شده به بررسی ملاحظات اخلاقی ذاتی در حکمرانی داده، روابط متقابل و تعارضات بالقوه میان این موارد پرداخته، معضلات اخلاقی رایج را مورد بحث قرار می‌دهد، چارچوبی مفهومی برای دستیابی به تعادل پیشنهاد می‌دهد و به این سوال اصلی جواب می‌دهد که آیا میان ارکان اصلی حکمرانی داده شامل حریم خصوصی، امنیت و شفافیت داده تضاد مطلق وجود دارد یا خیر و چگونه می‌توان در حکمرانی داده میان حریم خصوصی، امنیت و شفافیت تعادلی ظریف برقرار کرد.

شهبازی خاطر نشان کرد: تولید داده، پایش، پردازش و تحلیل اطلاعات منابع و مصارف آبی با هدف ایجاد یک تصویر صحیح و دقیق با جزئیات کافی از سیستم‌های منابع آب تحت تولی سازمان آب و برق خوزستان است و در این راستا بکارگیری رویکرد‌های استاندارد در حکمرانی داده در همه ابعاد آن به عنوان یکی از مبانی اصلی و زیرساختی مورد توجه است.