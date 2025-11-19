به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، در تالار صادراتی که بیشترین عرضه های امروز را به خود اختصاص داده، قرار است ۷۴۸ هزار و ۴۳۱ تن محصول شامل ۴۳۰ هزار و ۴۰ تن سیمان، ۲۰۷ هزار تن کلینکر، ۶۵ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن، ۳۸ هزار و ۳۹۱ تن قیر و ۸ هزار تن بلوم و بیلت فولادی روی تابلو برود.

در تالار صنعتی نیز ۳۲۲ هزار و ۳۵۳ تن محصول شامل ۲۵۰ هزار و ۳۰ تن ورق گرم، ۷۱ هزار و ۸۷۳ تن میلگرد و ۴۵۰ تن مس آماده فروش هستند.

۱۷۲ هزار و ۱۹۳ تن محصول شامل ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ تن خاک روی و ۳ هزار و ۶۹۳ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز روی تابلو می رود.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۳۵ هزار و ۲۱۹ تن محصول شامل ۲۴ هزار و ۴۲۸ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۳۹۱ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۴۰۰ تن قیر و ۳ هزار تن گوگرد عرضه می‌شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۴ هزار و ۴۷۳ تن محصول شامل فولاد، مواد شیمیایی، ضایعات و مقاطع برنجی عرضه می شود.

۱۰ دستگاه بکهولودر نیز در تالار خودرو عرضه می شود.