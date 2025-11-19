پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال فلسطین برای دومین بار در یک دیدار در خاک قاره اروپا، در اسپانیا به میدان رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه آرا، این دیدار در حضور ۳۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه مونتجوئیک در شهر بارسلون برگزار شد و تیم منتخب ایالت کاتالونیا ۲ - ۱ از سد تیم ملی فلسطین گذشت. هواداران در این دیدار هم به مانند مسابقه فلسطینیها با ایالت باسک، بارها با فریادهایی از مردم فلسطین و غزه حمایت کرده و جنایات رژیم صهیونیستی را تقبیح کردند.
برای این کاتالونیا ایلی سانچس و مجهنا (گل به خودی بازیکن تیم فلسطین) گلزنی کردند و گل تیم فلسطین را زیدان وارد دروازه حریف کرد.