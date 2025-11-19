پخش زنده
درقالب طرح کلید به کلید و براساس کارشناسی ۳ نفره، آزاد سازی پلاکها و اراضی حریم نارین قلعه سرعت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه میبد در جلسه آزاد سازی حریم نارین قلعه، هم افزایی اداره راه و شهرسازی و اوقاف و امور خیریه با میراث فرهنگی را خواستار شد.
قاسم دهقانی با ابراز تاسف از عدم آزاد سازی حریم نارین قلعه در ادوار گذشته گفت: از مفاد تفاهم نامه دو وزیر میراث فرهنگی و راه و شهرسازی این است که با اختصاص زمین معوض به مالکان و ساکنان حریم، این آزاد سازی به سرعت انجام شود.
دهقانی با بیان اینکه مقرر شد راه و شهرسازی درقالب طرح کلید به کلید و براساس کارشناسی ۳ نفره، آزاد سازی پلاکها و اراضی حریم نارین قلعه را با تامین زمین معوض آغاز کند افزود: با توجه به مالکیت اوقاف بر برخی از پلاکهای سمت شرق نارین قلعه و برخی پلاکهای سمت غرب، تمام پلاکهای درمالکیت اوقاف، کارشناسی و توافق حاصل شود.
در این جلسه قرار شد، اداره ثبت اسناد، در صدور اسناد مالکیت اراضی فاقد سند و انتقال اسناد به میراث فرهنگی نهایت همکاری را انجام دهد.