جشنواره هنری نسل امید با معرفی ۷۵ اثر برگزیده به کار خود در شهرکرد پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر جشنواره هنری نسل امید گفت:آثار برگزیده از بین ۵۰۰ اثر هنری در بخش‌های هنر‌های تجسمی گرافیک تصویرسازی کاریکاتور عکس فیلم موشن گرافی پویانمایی داستانک و شرت طنز انتخاب شده است.

احمدرضا باقری افزود:تیم داوری از ماه‌ها پیش آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره نسل امید را ارزیابی و نقد کردند و حالا به قضاوت نهایی رسیدند.

دبیر جشنواره هنری نسل امید گفت: این رویداد از اردیبهشت امسال کلید خورد و با فراخوان آثار هنری و داوری در سه بخش هنر‌های تجسمی، عکس و ادبیات داستانی در آبان ۱۴۰۴ به کار خود پایان داد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری هم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنواره‌هایی گفت: سال‌های آینده این جشنواره با افزایش بخش‌های هنری دیگر به کار خود ادامه خواهد داد.

نفرات برتر به مرحله کشوری جشنواره هنری نسل امید راه خواهند یافت.