فرماندار شاهین شهر و میمه خواستار حضور پر رنگ روحانیت برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ناصر اسدی در نشست گردهمایی روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اهمیت مشارکت مردم در این انتخابات خواستار نقش آفرینی ادارات تبلیغات اسلامی در تحقق مطلوب این مهم شد.
وی گفت: مساجد همیشه سنگر اسلام بودهاند و روحانیت همیشه پیشاپیش همگان محافظ این سنگر بوده است و اینک نیز ضرورت دارد تا با پیشگامی در موضوع ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در این مسیر وظیفه تاریخی خود را ایفا کنند.
وی افزود: تا کنون همه مقدمات برگزاری یک انتخابات خوب و پر شور در شاهین شهر و میمه فراهم شده است.