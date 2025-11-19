به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سومین مرحله گشت بازرسی از باشگاه‌های ورزشی شهر اصفهان در راستای بازدیدهای چندمنظوره از باشگاه‌ها اجرا شد.

بازرسان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با باشگاه‌های ورزشی متخلف برخورد قانونی کرده و علاوه بر مهر و موم، به تعدادی از واحدها اخطار جلوگیری از فعالیت ۱۰ روزه دادند.

مسؤولان بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، با بررسی مجوز فعالیت و خدمات باشگاه های ورزشی، گران‌فروشی شهریه‌های باشگاه‌ها، موارد بهداشتی و غیرمجاز با واحدهای متخلف برخورد کردند.

دومین مرحله گشت بازرسی چندمنظوره باشگاه‌های ورزشی، هفته دوم مهرماه سال جاری برگزار شد و در آن تعدادی از خدمات باشگاه‌های متخلف مهر وموم شد.