باشگاههای ورزشی متخلف در اصفهان مهر وموم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سومین مرحله گشت بازرسی از باشگاههای ورزشی شهر اصفهان در راستای بازدیدهای چندمنظوره از باشگاهها اجرا شد.
بازرسان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با باشگاههای ورزشی متخلف برخورد قانونی کرده و علاوه بر مهر و موم، به تعدادی از واحدها اخطار جلوگیری از فعالیت ۱۰ روزه دادند.
مسؤولان بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، با بررسی مجوز فعالیت و خدمات باشگاه های ورزشی، گرانفروشی شهریههای باشگاهها، موارد بهداشتی و غیرمجاز با واحدهای متخلف برخورد کردند.
دومین مرحله گشت بازرسی چندمنظوره باشگاههای ورزشی، هفته دوم مهرماه سال جاری برگزار شد و در آن تعدادی از خدمات باشگاههای متخلف مهر وموم شد.