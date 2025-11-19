پخش زنده
سخنگوی سپاه با اشاره به شکست سخت دشمن در جنگ ۱۲ روزه، گفت: مراکز مطالعات نظامی غرب به شکست گزینه نظامی علیه ایران اذعان دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار نائینی صبح امروز (چهارشنبه) در اختتامیه جشنواره جام رسانه امید که به همت سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با بیان اینکه امروز رسانهها در قلب یک نبرد سنگین و پیچیده قرار دارند، اظهار داشت: رسانهها باید روایتگر انسجام، پیروزی و اقتدار در این نبرد سنگین باشند.
وی با اشاره به امیدواری و قدرتمندی بسیج در همه میدانها از جمله میدان مبارزه با استکبار، عنوان کرد: بسیج فرمول قدرتسازی، اقتدار و آرمانگرایی است و با ترکیب اینها یک هویت میسازد؛ همچنین بسیج در حقیقت معادلات قدرت را در جنگ و صلح و در نبردهای نیمهسخت، سخت و نرم تغییر میدهد.
سردار نائینی با بیان اینکه بسیج یک پدیده استثنایی در جهان است که با همه ارتشهای دنیا فرق میکند، افزود: بسیج پاسخ مجاهدانه، مؤمنانه، عاشقانه و عادلانه به نیازهای متغیر جامعه است.
سخنگوی سپاه بیان کرد: بسیج پایانناپذیر، بی انتها، یک شجره طیبه با جغرافیایی نامحدود و یک گفتمان پویا و زنده است که بنبست در مکتب آن وجود ندارد.
سردار نائینی یادآور شد: بسیج تن به ذلت دشمن نمیدهد و دشمن را به شکست وادار میکند؛ میدانهای نقشآفرینی بسیج غیرقابل شمارش است و در دفاع سخت، نیمهسخت و نرم موفق بوده است.
وی با اشاره به اینکه بسیج قدرتهای جهان را وادار به پذیرش اراده خود کرد، تصریح کرد: بسیج تهدیدشناس و فتنهشناس است و هر جا به حضورش نیاز بوده در خط مقدم مبارزه قرار گرفته است.
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروز رسانهها آرایش جنگی دارند، عنوان کرد: نبرد رسانه در جنگ ۱۲ روزه با سربلندی و موفقیت رسانهها همراه بود؛ رسانهها در نبردهای سخت درزهای پولادین امنیت جامعه هستند.
وی تأکید کرد: رسانهها در جنگ ۱۲ روزه عظمت و اقتدار و بازدارندگی ایران را نشان دادند و یک بار دیگر پیام انقلاب اسلامی در جنگ ۱۲ روزه به جهان مخابره شد.
سردار نائینی با اشاره به پیامها و ابعاد جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بسیار اساسی بود و ابعاد مختلفی داشت؛ همچنین مراکز مطالعات نظامی غرب به شکست گزینه نظامی علیه ایران اذعان دارند.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با یک محاسبه جهانی به دنبال ضربهزدن به اقتدار ایران و نیروهای مسلح و در روز اول جنگ به دنبال محققکردن این موضوع بود، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه یک نقطه عطف و یک آزمون تمامعیار برای ایران بود که در آن، میزان توانمندی نظام و تابآوری اجتماعی کشور سنجیده شود.
سخنگوی سپاه عنوان کرد: دشمن با جنگ ۱۲ روزه به دنبال ایجاد شورش و آشوب و جنگ داخلی در کشور بود که این یک طرح براندازی کامل به شمار میآمد، اما این موضوع محقق نشد و رجز خوانیهای دشمن به نتیجه نرسید و باورهای دشمن درباره براندازی نظام و تجزیه ایران از هم فروپاشید.
وی با اشاره به طرح کامل دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، تاکید کرد: دشمن فکر میکرد نهایتا ایران یک موج عملیات موشکی انجام خواهد داد و آن هم نمادین خواهد بود؛ اما مشاهده کردیم که موجهای مختلف عملیات موشکی علیه رژیم صهیونیستی انجام شد.
