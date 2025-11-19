مرکز داده و ساختمان جدید مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب شیراز با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهره‌برداری رسید، اقدامی که جایگاه شیراز را به‌عنوان الگوی نوآوری و بهره‌برداری نوین در صنعت آب و فاضلاب کشور تثبیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در این مراسم، هاشم امینی با قدردانی از رویکرد فناورانه آبفای شیراز، این شهر را الگوی برتر صنعت آبفا دانست و گفت: اگر کار‌ها بر پایه خرد جمعی، تلاش جهادی و اصول مهندسی پیش برود، ثمرات آن ماندگار خواهد بود. صنعت آبفا ناگزیر است از بهره‌برداری سنتی فاصله بگیرد و مسیر بهره‌برداری نوین را با جدیت دنبال کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین همچون GIS، CRM، سامانه دیده‌بان و نرم‌افزار‌های مشترکین افزود: این مهم است که چه کسانی داده‌ها را به اطلاعات، اطلاعات را به دانش و دانش را به خرد تبدیل می‌کنند. با تکیه بر این فناوری‌ها باید کیفیت خدمات به مشترکان ارتقا یابد.

در ادامه، بهمن بهروزی مدیرعامل آبفا شیراز، با اشاره به اجرای گسترده زیرساخت‌های دیجیتال گفت: تمام فرآیند‌های بهره‌برداری در حوزه فاضلاب بر بستر GIS انجام می‌شود و نسخه وب‌GIS در اختیار همکاران قرار گرفته است. کاری که در حوزه شبکه فاضلاب شیراز انجام شده، در سطح کشور بی‌نظیر است.

وی در پایان درباره ویژگی‌های مرکز داده جدید نیز گفت: این مرکز، زیرساختی کلیدی برای مدیریت یکپارچه و امن داده‌های عملیاتی است. از GIS تا دیده‌بان، CRM و سامانه‌های حوادث در ساختاری منسجم به یکدیگر متصل شده‌اند تا سرعت و دقت خدمات افزایش یابد.