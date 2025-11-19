عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دو طرح ملی با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کردیم تا به صورت هوشمند، سلامت مادران و غربالگری بیماری‌های نوزادان در مناطق با دسترسی کم به پزشک را پایش کند.

ناهید ابولپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تشریح انگیزه خود برای ورود به حوزه هوش مصنوعی سلامت، به حادثه دردناک فقدان فرزند دو ساله‌اش اشاره کرد و گفت: به دلیل دسترسی محدود به پزشک در روز تاسوعا، فرزندم دچار فوت ناگهانی شد. پس از این اتفاق تصمیم گرفتم بر روی طراحی سیستم‌هایی که در مناطق محدود سلامت را هوشمند کنند، متمرکز شوم.

رئیس آزمایشگاه بالینی هوش مصنوعی و بانک‌های داده زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: دو طرح کلیدی را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌کنیم. طرح اول یک سیستم جامع پایش سلامت زنان است که در استان فارس به صورت آزمایشی درحال اجراست؛ این سامانه به صورت هوشمند سلامت جسمی و روان مادران را کنترل کرده و با تحلیل داده‌ها، میزان خطر برای مادران پرخطر را پیش‌بینی و میزان نیاز به پیگیری‌های بعدی را مشخص می‌کند. هدف نهایی این طرح، کمک به ارتقای سلامت زنان و در نتیجه، افزایش باروری سالم است.

پژوهشگر شیرازی گفت: طرح دوم، یک سامانه غربالگری هوشمند برای کودکان تا ۵۹ ماهگی است. این سیستم به ویژه برای مناطقی طراحی شده که با کمبود پزشک، پرستار یا متخصص مواجه هستند و می‌تواند با تحلیل داده‌های اولیه، پیش‌بینی‌های مقدماتی را در حوزه سلامت کودکان ارائه دهد.

دکتر ابولپور در ادامه این مصاحبه، به موضوعات اجتماعی نیز پرداخت و جوان ماندن ایران را یک «وظیفه» و عامل «شادابی» جامعه دانست و در مورد موانع فرزندآوری، معتقد بود که بسیاری از مشکلات «بهانه» هستند و با اقدام و توکل به خدا، راه‌ها باز خواهند شد.