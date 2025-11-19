برگزاری اردوی تیم ملی اینلاین فریاستایل برای حضور در مسابقات جهانی
اردوی تیم ملی اینلاین فریاستایل در شاخه اسپید اسلالوم برای حضور در مسابقات جهانی سنگاپور، به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی تیم ملی اینلاین فریاستایل در شاخه اسپید اسلالوم از پنجشنبه (۲۹ آبان) با حضور پنج ورزشکار در بخش دختران و پنج ورزشکار در بخش آقایان در اصفهان آغاز میشود.
امیر محمد سواری، رضا لسانی، امیرحسین اصلانی، سبحان خسروانی، حسینعلی عظیما، ترانه احمدی، مژده شعبانی، رومینا سالک، پریناز ذکریا و کیانا کریمی ۱۰ ورزشکاری هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.
این اردو به مدت ۶ روز تمرین فشرده با هدف آمادهسازی برای مسابقات جهانی سنگاپور در نظر گرفته شده است.
همچنین در این مدت ملیپوشان زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات سرعتی، تستهای آمادگی جسمانی و ... را پشت سر میگذارند و همچنین عملکردشان روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا ارزیابی کاملی از نقاط ضعف و قوت هر ورزشکار مشخص شود.