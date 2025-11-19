معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای واحدهای تولیدی و صنعتی که به موضوع پیشگیری از آلایندگی و حفاظت از محیط زیست توجه‌ کافی داشته و حد استاندارد را رعایت کنند ، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شینا انصاری در آیین افتتاح سامانه پایش برخط گاز‌های خروجی شرکت آرتا انرژی شهرستان نمین اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلایندگی در صنایع از ابزار‌های تنبیهی (عوارض آلایندگی) و تشویقی (معرفی صنایع خدمات سبز) بهره می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عوارض آلایندگی یکی از ابزار‌های تنبهی و بازدارندگی است که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: ابزار‌های تشویقی در کنار ابزار‌های تنبیهی وجود دارد تا بتوانیم ضوابط و استاندارد‌های محیط زیست را در واحد‌های صنعتی اجرا کنیم.

انصاری گفت: برای اینکه صنایع در راستای اهداف محیط زیست حرکت کنند باید استاندارد‌های ملاک عمل سازمان محیط را که بر گرفته از استاندارد‌های جهانی است را رعایت کنند.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست و ادارات کل محیط زیست استان‌ها اقدام به پایش مستمر و مداوم واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌کنند اگر آلایندگی فاضلاب و یا گاز‌های خروجی این کارخانه‌ها بیش از حد استاندارد باشد در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و مشمول عوارض آلاینده می‌شوند.

انصاری در زمینه تعداد صنایع و واحد‌های تولیدی مجهز به سیستم‌های پایش آنلاین اضافه کرد: تعداد واحد‌های تولیدی و صنعتی مجهز به این سامانه در سطح کشور زیاد نیست چرا که معمولا این سامانه پایش و کنترل در واحد‌های و صنایع تولیدی بزرگ کاربرد دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیستم پایش آنلاین پارامتر‌ها و شاخص‌های مختلفی را رصد و پایش و به صورت آنلاین و برخط به محیط زیست اعلام می‌دارند.

انصاری با تقدیر از زحمات و تلاش کارکنان شرکت آرتا انرژی به ویژه کمال فتحی بیطرف سرمایه‌گذار این واحد تولیدی گفت: سیستم پایش نصب شده در این واحد هشت پارامتر آلایندگی را پایش و به صورت برخط در اختیار محیط زیست استان اردبیل قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق گزارش مسئولان مرتبط تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آلایندگی بیش از حد استاندارد از این واحد صنعتی گزارش نشده است.

وی افزود: امیدواریم تمام واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور به ویژه استان اردبیل علاوه بر کمک به توسعه صنعتی جامعه در مسیر و توسعه پایدار حرکت کنند و با استفاده از فناوری‌های پاک همسو و سازگار با محیط زیست باشند.

استاندار اردبیل هم در این آیین واحد تولیدی آرتا را یکی از واحد‌های موفق و کارآفرین استان دانست و گفت: نصب سیستم‌های پایش آنلاین در واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ ضروری است.

مسعود امامی یگانه افزود: برای کنترل آلایندگی در واحد‌های استان کارخانه سیمان اردبیل اقدام به نصب سامانه پایش آنلاین کرده و امروز شاهد بهره‌برداری در این کارخانه هستیم و نیروگاه سیکل ترکیبی نیز در مرحله عقد قرارداد است.

وی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم هر اقدام توسعه‌ای در واحد‌های تولیدی و صنعتی استان باید پیوست زیست محیطی داشته باشد. چرا که نگاه و رویکرد همه مسئولان توسعه پایدار است.

با راه‌اندازی سامانه پایش برخط تمام گاز‌های خروجی از دودکش واحد تولیدی آرتا انرژی شهرستان نمین توسط اداره کل محیط زیست استان اردبیل به صورت آنلاین قابل مشاهده و پایش است.

برای ایجاد سامانه پایش برخط گاز‌های خروجی پتروشیمی آرتا انرژی شهرستان نمین که روزانه ۴۰۰ تن متانول تولید می‌کند، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شرکت آرتا انرژی زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در راستای گسترش صنایع آرتا و با هدف تکمیل زنجیره تولید محصولات سلولزی و تامین مواد خام مورد نیاز محصولات کارخانجات آرتا و سایر مصرف‌کنندگان در منطقه نمین استان اردبیل راه‌اندازی شده است.

پتروشیمی آرتا انرژی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در شهرک صنعتی غیردولتی آرتا انرژی با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته و با هدف تامین زیرساخت‌های تولید محصولات متنوع توسط بخش خصوصی احداث و راه‌اندازی شده و ظرفیت تولید ۱۴۰ هزار تن متانول، ۱۰۰ تن آب اکسیژنه و ۵۰ هزار تن فرمالین و رزین‌های پلیمری در سال را دارد.

شرکت آرتاپان یکی دیگر از زیر مجموعه‌های گروه صنعتی آرتا در راستای مسئولیت اجتماعی و در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولیدات خود شامل MDF و HDF و نئوپان، از سال ۱۳۹۸ اقدام به احداث جنگل و کشت درختان جنگلی سریع الرشد کرده و احداث بیش از ۱۰ هزار هکتار جنگل، تولید سالانه ۱۶ میلیون اصله نهال صنوبر از ارقام اصلاح شده و تولید سالانه یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن چوب از جمله این اقدامات است.

این شرکت علاوه بر رونق تولید و اشتغال در ابعاد زیست محیطی نیز خدمات شایانی به ویژه در زمینه افزایش سرانه جنگل، فضای سبز، تعدیل دما، بهبود اقلیم و حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش و هجوم ریزگرد‌ها انجام داده است.