شاخص کیفیت هوای مشهد، امروز، چهارشنبه همچنان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: تداوم پایداری جوی در منطقه، مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش‌های صنعتی و نیروگاهی و حجم بالای ترافیک شهری عامل اصلی این بحران مزمن است.

سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۵ و در یکی، دو ساعت گذشته نیز با عدد ۱۴۴ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

او با بیان اینکه کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای تمامی افراد است.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی-تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.