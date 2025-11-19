به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با آغاز دوباره اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال نوین، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران نوین از سه بازیکن آبادانی برای اردوی این تیم دعوت کرد.

پارسا گودرزی، محمدعلی فرازمندی و مهدی ریاضی از تیم جوانان پالایش نفت به تیم ملی راه یافتند.

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان به سرمربیگری مرتضی سام‌بوشهری در لیگ برتر جوانان کشور حضور دارد و به عنوان سرگروه به مرحله دوم این رقابت‌ها راه یافته است.

اردوی جدید تیم ملی ایران نوین به منظور ارزیابی نفرات مستعد و تقویت نفرات پایه برای حضور در برنامه‌های آتی تیم ملی برگزار می‌شود.