احتمال انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در استان قزوین
کارشناس هواشناسی با اشاره به پایداری و سکون جو طی روزهای آتی، نسبت به افزایش آلایندهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد که خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد وضعیت جوی منطقه تا پایان هفته با آسمانی صاف و آفتابی پایدار خواهد بود و سرعت وزش بادها نیز ملایم خواهد بود.
آخوندی افزود: با توجه به پایداری و سکون جو در این مدت، در مناطق صنعتی و پرتردد استان، انباشت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گفته کارشناس هواشناسی، طی این مدت تغییرات چندان محسوسی نخواهیم داشت، اما در طول روزها کمی افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: با این حال سرمای شبانه همچنان محسوس است؛ به طوری که بامداد امروزحداقل دما در آبگرم منفی ۴ درجه و دمای شهر قزوین نیز منفی یک درجه گزارش شده است.