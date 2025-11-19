نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش بسیج در پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مقابله با توطئه‌های استکبار علیه ایران با ترویج روحیه بسیجی میسر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امروز در نشست شورای اداری استان به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج افزود: اخلاص، پرکاری و کم هزینه بودن سه ویژگی بسیجی است و هر کس در هر پُست و مقامی که این سه ویژگی را داشته باشد، مصداق واقعی و عینی بسیج و بسیجی است.

وی اظهار کرد: بسیجی پرکار است و تنبل نیست و اگر کاری در کشور پیش می‌رود در سایه همین خصوصیت است.

نماینده ولی فقیه در استان یادآوری کرد: تنها کشوری که مانع تحقق اهداف استکبار در جهان و منطقه است، ایران است و به همین دلیل نیز آنها کمر همت به نابودی ما بسته‌اند و تنها راه مقابله با آن نیز تلاش و کوشش شبانه روزی است و با شعار دادن صرف کاری از پیش نمی‌رود و جنگ ۱۲ روزه مصداق عینی این گزاره است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه دوران دفاع مقدس بهترین تجلی گاه آمادگی شبانه روزی و تلاش پیوسته رزمندگان برای دفاع از دین و خاک وطن بود ادامه داد: بسیجی نباید هزینه برای دولت ایجاد کند و باید با حداقل امکانات به مردم خدمت کنند، زیرا ما مجاز به اسراف در هزینه مردم از بیت المال نیستیم.

وی از پاکدستی به عنوان دیگر ویژگی بسیجی نام برد و بیان کرد: مردم همواره از مسوولانی که پاکدست بوده‌اند به نیکی یاد می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: هر کس مرام بسیجی داشته باشد، هر جا مصدر خدمت باشد، بسیجی است و بسیجی بودن به ادعا و داد و فریاد نیست.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به رغم فراز و نشیب آن، زحمات زیادی در کشور کشیده شده است خاطرنشان کرد: معیار بسیجی بودن، منش بسیجی داشتن است که به پیشانی هر کس نوشته شود، در دنیا و آخرت سعادتمند است.

حجت الاسلام مطهری اصل ادامه داد: حضرت امام همواره با صفت قهرمان از آذربایجان و مردم آن یاد کرده است و واقعیت هم این است که آذربایجانی‌ها در بخش‌های مختلف همیشه ارکان ایران اسلامی بوده‌اند.