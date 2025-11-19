سلامت شهروندان خط قرمز است
فرماندار میبد: هیچ واحد صنعتی یا دستگاه اجرایی حق ندارد در اجرای الزامات کنترل آلایندگی کوتاهی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، سید مهدی طباطبائی درجلسه کارگروه اضطرار محیط زیست این شهرستان، همزمان با تشدید آلایندههای جوی، با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش آلودگی گفت: سلامت شهروندان «خط قرمز» ما است.
سید مهدی طباطبائی بیان کرد: هیچ واحد صنعتی یا دستگاه اجرایی حق ندارد در اجرای الزامات کنترل آلایندگی کوتاهی کند.
طباطبائی با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل و یکنواختی تصمیمات میان همه دستگاهها گفت: در شرایط پایداری هوا حتی یک خطای کوچک یا تصمیم ناهماهنگ میتواند اثرات گستردهای بر گروههای حساس داشته باشد، بنابراین همه بخشها باید همزمان و همجهت عمل کنند.
در این جلسه اعضای کارگروه هم با ارائه گزارشها و دیدگاههای خود درباره وضعیت پایش و کنترل منابع انتشار، بر تقویت تیمهای پایش، نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی و اطلاعرسانیهای شفاف و بههنگام تأکید کردند.
اقدامات فوری و مدیریت شرایط کنونی از جمله محدودیتها و تمهیدات پیشگیرانه تصویب، توجه ویژه به سلامت دانشآموزان، هماهنگی با آموزش و پرورش برای اتخاذ تصمیمات یکپارچه و اعلام به موقع وضعیت آموزشی در شرایط اضطرار از مصوبات این جلسه بود.