به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجتبی نجفی افزود: پارسال حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب و فاضلاب استان جذب شد که به‌طور کامل در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شده است.

به گفته او، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۳۰۰ کیلومتر شبکه جدید فاضلاب در استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان با اشاره به گستره خدمات‌رسانی این شرکت افزود: از مجموع دو هزار و ۸۰۰ روستای آذربایجان‌غربی، نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از آغاز اجرای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری، معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و یک شرکت خصوصی خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی تدوین شده و طی سه سال آینده اجرا می‌شود.

نجفی درباره وضعیت پروژه تصفیه‌خانه گلشهر ارومیه توضیح داد: با تکمیل مدول دوم این تصفیه‌خانه، امکان تأمین کامل آب شرب ارومیه در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

او اجرای طرح تأمین آب شرب مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را نیز یکی از پروژه‌های مهم استان دانست و گفت: این طرح مناطق وسیعی از بخش انزل تا «قره‌باغ» را پوشش می‌دهد و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان، وجود انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهر‌ها و مناطق تازه‌الحاقی را از چالش‌های جدی این شرکت برشمرد و افزود: با تدوین طرح‌های تشویقی، تلاش داریم این انشعابات ساماندهی و قانونی شود.

نجفی همچنین سرانه مصرف آب در ارومیه را ۲۳۰ لیتر در شبانه‌روز عنوان کرد و گفت: این میزان بسیار بالاتر از شاخص جهانی یعنی ۱۳۰ لیتر است و ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب را یادآور می‌شود.

وی کمبود منابع آبی را مهم‌ترین چالش استان دانست و اعلام کرد: در گذشته تنها دو شهر با مشکل کم‌آبی مواجه بودند، اما امروز تمام شهرستان‌ها درگیر تنش آبی هستند. او از شهروندان خواست برای پیشگیری از تشدید بحران، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.