آغاز مراسم اختتامیه اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی خزر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین المللی استانداران استان‌های ساحلی ایران و ۵ کشور حاشیه دریای خزر با شعار «خزر پل دوستی و توسعه منطقه ای» در تالار مرکزی رشت در حال برگزاری است.

این اجلاس دو روزه است و نمایندگان و مقامات کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در گیلان حضور دارند.

دیروز در نخستین روز این اجلاس ۳ میزگرد با موضوعات: «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» برگزار شد و استانداران و مقامات حاضر در این اجلاس درخصوص مسائل و مشکلات در این حوزه‌ها و راه‌های رفع این مشکلات تبادل نظر کردند.

امروز بعد از ظهر هم نمایشگاه بین المللی تجارت با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین با عنوان «کاسپین اکسپو ۲۰۲۵» در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.