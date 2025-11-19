به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید فانی مدیر انجمن فرهنگی ورزشی معلولان جنوب کشور اعلام کرد: این طرح با هدف استعدادیابی و شناسایی ظرفیت‌های جدید در رشته پاراسوارکاری ایجاد شده است و نفرات برتر پس از مراحل آموزشی، قابلیت معرفی به تیم ملی پاراسوارکاری ایران را خواهند داشت.

وی افزود: در کنار استعدادیابی، دوره‌های فشرده آموزشی برای افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود و همچنین دوره تربیت مربی این رشته در قالب پودمان کاردانی در دانشگاه علمی‌–کاربردی مستقر در پارک سلامت روان برنامه‌ریزی شده است.

فانی با اشاره به فراهم بودن امکانات سوارکاری ویژه معلولان گفت: افراد دارای معلولیت می‌توانند از این مجموعه بازدید و از امکانات آن برای آشنایی و ورود به این رشته استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی پارک سلامت روان هم بیان کرد: در این دانشگاه رشته مددکاری توان‌بخشی با اسب برای معلولان و توان‌یابان ارائه می‌شود و رشته‌های حقوق، روان‌شناسی کیفری و مددکاری نیز در مجموعه پارک سلامت روان فعال است

محمدجواد یاری پورادامه داد: وجود رشته مربیگری سوارکاری این امکان را فراهم می‌کند که افراد دارای معلولیت بتوانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی به شکل تخصصی در این حوزه تحصیل کنند.

رئیس دانشگاه علمی، کاربردی تاکیدکرد: مجموعه پارک سلامت روان برای فعالیت افراد دارای معلولیت به‌طور کامل مناسب‌سازی شده است و در کنار آن، مراکز نگهداری سالمندان، دختران معلول ذهنی و پسران بی‌سرپرست زیر ۱۸ سال نیز در این مجموعه فعالیت دارند.