تیمهای آفرود، درگ و موتورکراس کردستان با کسب چندین عنوان برتر در رقابتهای کشوری، بار دیگر توان فنی و حضور مؤثر خود در عرصه ملی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم آفرود کردستان در مسابقات رملنوردی به میزبانی شهر اصفهان حضور یافت و با هنرنمایی سه ورزشکار خود حیدر پیشدادی، علی دهنوی و ایرج مولودی موفق شد عنوان مقام چهارم این رقابتها را کسب کند.
در ادامه تیم قهرمان درگ کردستان نیز در مسابقات کشوری به میزبانی تبریز خوش درخشید و با پنج مقام نخست و دو عنوان دومی، یکی از موفقترین کاروانهای این دوره بود.
در بخش ۴۰۰ متر ۱۶ سوپاپ پیام رحیمی، در ۲۰۰ متر ۸ سوپاپ میلاد ریحانی و در ۴۰۰ متر ۸ سوپاپ نیز میلاد ریحانی مقام نخست را کسب کردند.
همچنین در ۲۰۰ متر ۱۶ سوپاپ پژمان رحیمی و در بخش ۴۰۰ متر انای پیام رحیمی در جایگاه نخست ایستادند. در بخشهای دوم، پیام رحیمی در ۲۰۰ متر و سامان رحمانی در کلاس ۱۶ سوپاپ ۲۰۰ متر، مقام دوم کشور را به دست آوردند.
موفقیتهای کردستان در موتورسواری با درخشش تیم موتورکراس استان نیز ادامه یافت؛ در مسابقات سوپر آندرو قهرمانی کشور که به میزبانی همدان برگزار شد، آرش باقری مقام چهارم و محمد اردلان مقام پنجم را کسب کردند.