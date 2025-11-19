اجرای آسفالت حفاظتی مسیرهای خاتم و مروست
اجرای آسفالت حفاظتی در مسیرهای خاتم و مروست با هدف افزایش ایمنی و طول عمر راهها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد گفت: شهرستانهای خاتم و مروست از جمله مناطق مهم ترانزیتی استان هستند.
معتمدیافزود: در حال حاضر بیش از ۱۴ پروژه بزرگ و کوچک با اعتبار ۵۷۰ میلیارد تومان توسط پیمانکاران مختلف در شهرستانهای خاتم و مروست فعال است که شامل پروژههای ساختمانی، نگهداری و ایمنی راهها میباشد.
وی با بیان اینکه استان یزد در اجرای آسفالت لایه نازک حفاظتی پیشتاز است افزود: روش آسفالت حفاظتی باعث جلوگیری از ترکخوردگی سطح جاده و افزایش طول عمر آسفالت میشودکه در شهرستان خاتم، آسفالت حفاظتی به طول ۶ کیلومتر و در شهرستان مروست به طول ۱۰ کیلومتر در حال اجراست
معتمدی ادامه داد: این پروژه تا پایان سال ادامه دارد و پس از آن، با توجه به شرایط جوی اجرای فعالیتها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی بیان کرد: برای تکمیل پروژه راه هرات به مروست اعتباری به ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان نیاز است و برای جلوگیری از توقف اجرای پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پیمانکاران تخصیص یافته است.
معتمدی اظهار کرد: با ادامه پروژهها و افزایش اعتبارات، مسیرهای خاتم و مروست در ماههای آتی شاهد تغییرات مثبت و ایمنی بیشتر برای رانندگان و مردم خواهد داشت.