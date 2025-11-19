به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار محمدحسین رجبی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، با تاکید بر نقش بسیج و شعار امسال هفته «بسیج، مردم، اقتدار ملی» تاکید کرد: در همه سال‌های گذشته برآورد و محاسبات دشمن در خصوص ایران و مردمش غلط از آب درآمده و رمز پیروزی کشور و انقلاب «همراهی مردمی و بسیج» بوده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: راهبرد دقیق و پیروزی بخش نظام «نیروهای مردمی و بسیج» بود است و تراز بسیج در جلوه سخت همین جنگ ۱۲ روزه بوده که همه مردم نقش داشتند.

وی گفت: در طول عمر انقلاب و جنگ اخیر همه اقوام، مذاهب و اقلیت‌های مذهبی کشور و آذربایجان غربی با «موقعیت شناسی، همدلی و همراهی همگانی» دشمن را ناکام کرده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حوزه محرومیت یاری، محرومیت زدایی، کارهای فرهنگی، عمرانی، سازندگی و خدماتی بسیج همیشه پای کار بوده و است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده بسیج در پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی گفت: حضور ملی و فراگیر بسیجیان در سراسر کشور بار دیگر محاسبات دشمن را در هم ریخت و نشان داد که تکیه‌گاه اصلی امنیت و ثبات ایران، مردم هستند.

وی با بیان بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ماهیت بسیج افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که جلوه بسیج در دو محور قابل مشاهده است؛ نخست، عرصه سخت و نظامی که شامل آمادگی‌ها، ساختارها و سازماندهی نیروها در قالب گردان‌های بیت‌المقدس و مجموعه‌های رزمی است. این چهره نظامی بسیج از ابتدای انقلاب تا دوران دفاع مقدس و حتی در سال‌های اخیر در مناطق مرزی و نقاط حساس کشور همواره نقشی تعیین‌کننده داشته است.

سردار رجبی با اشاره به تجربیات خود در سال‌های گذشته بیان کرد: در بسیاری از رخدادهای مهم کشور و استان، شاهد بودیم که مردم و افرادی که آموزش نظامی ندیده بودند یا سابقه خدمت سربازی نداشتند برای دفاع از کشور اعلام آمادگی می‌کردند که این روحیه ایثارگرانه و غیرتمندانه برای ما بسیار ارزشمند و الهام‌بخش بود.

وی تأکید کرد: این میزان از موقعیت‌شناسی مردم، که در برابر تهدیدات و تحرکات دشمن به‌موقع وارد صحنه می‌شوند، از برجسته‌ترین جلوه‌های فرهنگ بسیجی است و در مقابل، دشمن در محاسبات خود به‌طور کامل دچار خطا شد و در برابر این موج مردمی، راهبردهایش بی‌اثر ماند.

سردار رجبی افزود: جلوه سخت بسیج علاوه بر عرصه میدانی، در آمارها و گزارش‌های عملیاتی نیز کاملاً قابل مشاهده است؛ هرچند نیازی به تکرار اعداد نیست، اما حضور مؤثر بسیجیان در سطح کشور جریان مستمری از پشتیبانی مردمی را نهادینه کرده و به یک ویژگی ممتاز در امنیت ملی تبدیل شده است.