تیم تنیس خاکی کارگران شرکت آلومینای جاجرم به عنوان نماینده استان به اولین دوره مسابقات قهرمانی کارگران کشور در استان اردبیل اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تیم تنیس خاکی کارگران شرکت آلومینا جاجرم با ترکیبی از ورزشکاران منتخب کارگری این مجموعه، برای حضور در اولین دوره مسابقات قهرمانی کارگران کشور راهی استان اردبیل شد و این رقابت‌ها از ۲۷ آبان لغایت یکم آذر ماه در حال برگزاری است.

این تیم به نمایندگی از کارگران ورزشکار خراسان شمالی و با پشتیبانی مالی شرکت آلومینای جاجرم در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.