مراسم رونمایی از شش اثر جدید راضیه زارع زردینی، نویسنده حوزه روانشناسی و داستان، در یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، راضیه زارع زردینی در این مراسم با بیان اینکه آثارش با محوریت مسائل اجتماعی و بر پایه تجربه‌های واقعی شکل گرفته، گفت: هدف من از نگارش این کتاب‌ها انتقال تجربه‌هایی بود که نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد. برای تولید این آثار زمان و تلاش زیادی صرف شده و زیر نظر اساتید متخصص تدوین شده است. امیدوارم جوانان و علاقه‌مندان به مطالعه، این کتاب‌ها را بخوانند و از محتوای کاربردی آن بهره‌مند شوند.

اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز در این مراسم با تأکید بر نقش مهم کتاب در توسعه فرهنگی جامعه اظهار داشت: کتاب ما را همزمان به گذشته و آینده می‌برد و اگر به دنبال مسیر تمدنی صحیح و اصلاح آسیب‌های اجتماعی هستیم، این راه بدون کتاب ممکن نیست. جوامعی که به فرهنگ مطالعه اهتمام داشته‌اند، توانسته‌اند پایدار بمانند و رمز ماندگاری ما نیز احترام به کتاب و نویسندگان است.

وی با اشاره به کاهش سرانه مطالعه در کشور افزود: تأسف‌بار است که سرانه مطالعه در ایران از برخی کشور‌های منطقه پایین‌تر است و باید با بازگشت به ریشه‌های فرهنگی و اصیل خود، نسل جوان را بیش از پیش با کتاب آشتی دهیم. فضای مجازی به‌طور کامل نفی نمی‌شود، اما مطالعه بر پایه کتاب ماندگارتر و اثرگذارتر است.

دهستانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نویسندگان و فعالان فرهنگی گفت: وظیفه همه ماست که برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدم برداریم و از ظرفیت‌های این حوزه برای تربیت نسل آینده بهره ببریم.