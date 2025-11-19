به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک پیش‌بینی کرد: امسال بیش از صد تن شیره خرما در سه کارگاه فعال به روش سنتی این شهرستان تولید شود.

سعدالله رحمانی افزود: تولید شیره خرما از ارقام شاهانی، مرزبان، پیبا و زامردن استفاده می‌شود.

تولید شیره خرما در شهرستان بستک هر ساله از مهر ماه آغاز می‌شود و تا آذر ادامه دارد.

وی گفت: بخش عمده شیره تولید شده در بسته‌بندی خرما استفاده و این فرآیند موجب خوش‌طعم، خوش‌رنگ و ماندگاری خرما می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک افزود: خرما با شیره و ادویه‌های معطر ترکیب می‌شود تا محصول نهایی تازگی خود را حفظ کند و بدون آفت برای مدت طولانی قابل نگهداری باشد.

سطح زیر کشت نخیلات شهرستان بستک هزار و ۸۸۰ هکتار است و از این نخیلات حدود ۴هزار و ۷۰۰ تن خرما برداشت می‌شود.