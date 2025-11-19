رئیس سازمان حج و زیارت، با تاکید بر اینکه تامین امنیت، عزت و کرامت زائران سه اصل اساسی ایران در حج ۱۴۰۵ است، از تحویل پیام رئیس‌جمهور به مقامات سعودی و پیگیری وضعیت یک زندانی ایرانی در جریان سفر اخیر هیئت ایرانی به عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رشیدیان در تشریح جزئیات سفر به عربستان اعلام کرد: هدف اصلی این سفر، پیگیری مقدمات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری حج ۱۴۰۵ بوده است.

او تأکید کرد: رویکرد کلیدی سازمان در این سفر، تأمین حجی ایمن، عزتمند و همراه با کرامت برای تمامی حجاج ایرانی بوده و این موضوع در تمام جلسات با طرف سعودی مطرح شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت به ابعاد دیپلماتیک این سفر نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این سفر، جلساتی با مسئولان سیاست خارجی مانند آقای عراقچی برای تدوین ملاحظات و توصیه‌های مرتبط با گسترش روابط با عربستان و اهمیت تعاملات منطقه‌ای میان دو کشور صورت گرفت.

رشیدیان افزود: در جریان این سفر، پیام کتبی رئیس‌جمهور برای ولیعهد عربستان، که حاوی قدردانی از خدمات و همکاری‌های این کشور در حج گذشته، به‌ویژه پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی بود، به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

این مقام مسئول در ادامه درباره برنامه‌های اجرایی حج آینده نیز توضیح داد و اعلام کرد: برنامه‌ها و مراسم حج ایران در سال ۱۴۰۵ همانند سال گذشته خواهد بود و موضوع جدیدی خارج از چارچوب تعیین‌شده ارائه نخواهد شد.