دستور کار هیئت ایرانی در ریاض
از پیام رئیسجمهور برای ولیعهد عربستان تا پیگیری زندانی ایرانی
رئیس سازمان حج و زیارت، با تاکید بر اینکه تامین امنیت، عزت و کرامت زائران سه اصل اساسی ایران در حج ۱۴۰۵ است، از تحویل پیام رئیسجمهور به مقامات سعودی و پیگیری وضعیت یک زندانی ایرانی در جریان سفر اخیر هیئت ایرانی به عربستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا رشیدیان در تشریح جزئیات سفر به عربستان اعلام کرد: هدف اصلی این سفر، پیگیری مقدمات و هماهنگیهای لازم برای برگزاری حج ۱۴۰۵ بوده است.
او تأکید کرد: رویکرد کلیدی سازمان در این سفر، تأمین حجی ایمن، عزتمند و همراه با کرامت برای تمامی حجاج ایرانی بوده و این موضوع در تمام جلسات با طرف سعودی مطرح شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت به ابعاد دیپلماتیک این سفر نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این سفر، جلساتی با مسئولان سیاست خارجی مانند آقای عراقچی برای تدوین ملاحظات و توصیههای مرتبط با گسترش روابط با عربستان و اهمیت تعاملات منطقهای میان دو کشور صورت گرفت.
رشیدیان افزود: در جریان این سفر، پیام کتبی رئیسجمهور برای ولیعهد عربستان، که حاوی قدردانی از خدمات و همکاریهای این کشور در حج گذشته، بهویژه پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی بود، به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.
این مقام مسئول در ادامه درباره برنامههای اجرایی حج آینده نیز توضیح داد و اعلام کرد: برنامهها و مراسم حج ایران در سال ۱۴۰۵ همانند سال گذشته خواهد بود و موضوع جدیدی خارج از چارچوب تعیینشده ارائه نخواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره پیگیری وضعیت یک زندانی ایرانی در عربستان نیز گفت: در جلسات با وزیر حج و عمره و وزیر کشور عربستان، موضوع یک زندانی ایرانی که از سال ۱۴۰۳ در بازداشت است مطرح شد. مسئولان سعودی قول پیگیری دادهاند و سفارت و کنسولگری ایران نیز مأمور پیگیری موضوع شدهاند.
او تأکید کرد: درخواست ما این است که این افراد مشمول عفو قرار گیرند یا امکان انتقال آنان برای ادامه دوران محکومیت به ایران فراهم شود تا خانوادههایشان کمتر دچار آسیب و نگرانی باشند.