نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای زیرساختهای درمانی روستاهای ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در ادامه پیگیریهای میدانی شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، برای تقویت نظام سلامت در مناطق روستایی، طی بازدیدهای اخیر مجموعاً ۱۰/۵ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی، بازسازی و تجهیز مراکز درمانی چند روستا اختصاص یافت.
در روستای قرهباغ و در جریان بررسی مشکلات درمانگاه این منطقه که با حضور معاون عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان محلی انجام شد، مهمترین چالشها شامل کمبود تجهیزات پزشکی و فرسودگی ساختمان بود. با دستور دکتر جهانگیری، ۱/۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و اجرای تعمیرات اساسی تخصیص یافت.
در روستای ممکان نیز با توجه به وضعیت نامناسب زیرساختها و کمبود تجهیزات، طی بازدید میدانی و گفتوگو با اهالی، ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی کامل، تعمیرات اساسی و تقویت تجهیزات درمانی تصویب شد.
همچنین در بازدید از روستاهای تولی، دربند و رزگه در بخش سیلوانا، مشکلات حوزه سلامت این مناطق از نزدیک بررسی شد و به دنبال آن ۴ میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز خانههای بهداشت این سه روستا اختصاص پیدا کرد.
دکتر جهانگیری با تأکید بر اینکه ارتقای خدمات درمانی روستاها از اولویتهای اصلی اوست، اعلام کرد روند رسیدگی و حمایت از زیرساختهای سلامت روستایی تا رسیدن به سطح مطلوب ادامه خواهد داشت