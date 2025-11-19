پخش زنده
شش بنای تاریخی و شاخص شهرستان اردستان در معرض تخریب با اولین بارش شدید پاییزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردستان گفت: اداره میراثفرهنگی اردستان تنها دو مرمتکار دارد که با توجه بهشرایط موجود، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی را بر عهده دارند.
مجتبی پورشفیع با اشاره بهمرمت و رفع خطر ساباط مهدیه محله فهره اردستان افزود: در حال حاضر نیروهای مرمتکار در بخشهایی از مسجد جامع تاریخی اردستان شامل صفههای شمالی، دیوارههای حسینیه و سردر مسجد جامع مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: بخشهایی از مسجد جامع و مسجد خسرو اردستان، مسجد جامع روستای موغار، قلعه سنگبست زواره، قلعه امیرآباد و خانه ارباب حسین در مهاباد در شرایط اضطراری قرار دارند و با نخستین بارش شدید احتمال تخریب آنها وجود دارد