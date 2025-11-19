

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ پیکر مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس ۳ آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر کشور تشییع می‌شود.

فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر‌های مطهر شهیدای گمنام را تشریح کرد.

سردار حسن‌زاده گفت: امسال ۲۰۰ شهید در استان‌ها بدرقه خواهند شد و طبق جانمایی‌ها شهدا به تدریج در مناطق مختلف کشور خاکسپاری می‌شوند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به مراسمی که در تهران با عنوان لاله‌های فاطمی برگزار می‌شود افزود: دوشنبه سوم آذر ماه همزمان با سالروز شهادت بی بی دو‌عالم، پیکر صد شهید از مقابل دانشگاه تهران از ساعت ۸ صبح تشییع خواهند شد.