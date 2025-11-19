به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی از ساعت۱۶:۳۰ شنبه، یکم آذرماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.

به همین منظور، فرآیند فروش بلیت این مسابقه آغاز شده و هواداران تیم‌فوتبال آلومینیوم اراک می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی footballeticket.ir برای خرید بلیت اقدام کنند.

با توجه به ممنوعیت سازمان لیگ برای رایگان کردن تماشای مسابقات لیگ‌برتر طی هماهنگی باشگاه آلومینیوم اراک و با هدف تکریم هواداران، بلیت این دیدار با تخفیف ۵۰ درصدی و با قیمت ۳۵ هزارتومان به فروش می‌رسد.

بانوان نیز می‌توانند از طریق همین سامانه بلیت مسابقه را تهیه کنند.