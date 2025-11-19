به دلیل تعمیرات اضطراری خط انتقال لوله اصلی امامزاده جعفر به سمت شهرآب برخی محلات گچساران با افت فشار و یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آب و فاضلاب گچساران گفت: به دلیل تعمیرات اضطراری خط انتقال لوله اصلی امامزاده جعفر به سمت شهر همراه با افت ذخیره مخازن در چند نقطه، از گچساران قطع میگردد. علی نادری افزود: مناطق شهرک هدایت، بهارستان، شهرک معلم، جهاد، لالهها، شهرک، توحید، رادک، ۵۰۰ دستگاه (بلوار بعثت، سمت راست)، محله سادات، خیابان هلال احمر، کیامرثی قسمتی و ازمجموعه شهر و تمامی فرعیهای این محدوده و همچنین بیمارستان شهید رجایی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا اطلاع ثانوی با افت فشار یا قطع موقت آب مواجه خواهند شد. مدیر آب و فاضلاب گچساران افزود: کلیه گروههای فنی شرکت آب و فاضلاب شهرستان گچساران، هماهنگ و در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد. وی عنوان کرد: از شهروندان تقاضا میشود ضمن صرفهجویی، میزان آب موردنیاز خود را پیشاپیش ذخیره کنند و هرگونه مشکل یا درخواست را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان اعلام نمایند.