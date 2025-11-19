

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و جلوگیری از قاچاق چوب، با اخذ دستور از دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان، سرپرست سرجنگلبانی علی آباد و نیرو‌های حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و عوامل انتظامی پاسگاه بنفشده، موفق به دستگیری قاچاقچی شرور و حرفه‌ای در ضمینه قطع درختان هیرکانی روستای انگتارود و در محل اختفای کشف و توقیف محمولات جنگلی واقع در حوزه استحفاظی علی آباد منابع طبیعی شهرستان نور شدند.

بر اساس این گزارش؛ قاچاقچی حرفه‌ای و شرور بخش چمستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی و محموله مکشوفه نیز جهت اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.