به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا مقدم افزود: اجرای هم‌زمان طرح هادی در این تعداد روستا، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه مناطق کمتر برخوردار است و می‌تواند روند ساماندهی و بازآفرینی روستاها را به‌طور محسوسی سرعت بخشد.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانداری و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز توسط بنیاد مسکن تأمین می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در این توافق، دهیاری‌ها مسوول اجرای زیرسازی، جدول‌گذاری و آماده‌سازی معابر هستند و بنیاد مسکن نیز عملیات آسفالت‌ریزی و تکمیل مسیرهای روستایی را برعهده دارد.

مقدم افزود: هم‌افزایی دهیاری‌ها و مشارکت اهالی روستاها در این پروژه، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش حس تعلق و اثرگذاری طرح در زندگی روزمره مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های هادی علاوه بر بهبود زیرساخت‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد، اظهار کرد: دسترسی آسان‌تر، افزایش ایمنی تردد، کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی از جمله آثار مستقیم اجرای این پروژه‌هاست.

وی به وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌غربی همچنان از میانگین کشوری در این حوزه پایین‌تر است و لازم است سرعت ساخت‌وسازهای ایمن افزایش یابد.

به همین منظور، بنیاد مسکن با همکاری معاونت مناطق محروم رییس جمهور علاوه بر ارائه تسهیلات بانکی، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض نیز برای متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن تأکید کرد: تقویت تاب‌آوری روستاها در برابر حوادث طبیعی، یکی از اولویت‌های استان است و اجرای هم‌زمان طرح‌های هادی و مقاوم‌سازی منازل روستایی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و افزایش امنیت ساکنان داشته باشد.