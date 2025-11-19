محمد مشهدی آقایی در قالب سرپرست تیم‌های ملی کشتی ناشنوایان و بنفشه نصرتی در قامت مربی تیم ملی تکواندو بانوان در این بازی‌ها حضور دارند.

المپیک ناشنوایان به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است.

دو عنوان سومی ورزشکاران استان در هنر‌های رزمی ترکیبی کشور

در این پیکار‌ها علیرضا ابراهیمی و امیررضا رحمانی در اوزان ۷۷ و ۹۶ کیلوگرم سوم شدند.

این مسابقات به میزبانی اراک برگزار شد.

مربی قزوینی بهترین مربی تکواندوی آزاد قطر

فاطمه صفرپور که هدایت تیم ملی بانوان قزاقستان را بر عهده دارد، در این پیکار‌ها خوش درخشید.

شاگردان صفرپور با هدایت او در رقابت‌های تکواندوی آزاد قطر چندین مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند.

در پایان، صفرپور عنوان بهترین مربی مسابقات را به دست آورد.