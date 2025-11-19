به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی در حاشیه آیین استقبال از پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس از حضور پیکر مطهر این شهدا در محافل و مراسم مختلف تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

سردار جلیل وحیدی با اعلام اینکه پیکر این شش شهید گمنام درشهر‌ها و مناطق مختلف استان تشییع خواهد شد افزود:مراسم وداع با شهدای گمنام شامگاه دوم آذر ماه در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار وتشییع آنان نیز روز سوم آذر درسالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان انقلاب ارومیه خواهدبود.

او خاطرنشان کرد: این شهدا درسه مکان قرارگاه حمزه سید الشهدا، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت تدفین می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: رده سنی این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال است که ازمناطق مختلف شلمچه، جزیره مجنون ومهران تفحص و درعملیات‌های کربلای ۵، خیبر و والفجر سه به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.