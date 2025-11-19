به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مادر شهیدان والامقام مهدی و محمد هادی بزرکار آسمانی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا گفت: حاجیه خانم اکرم حبیبیان مادر شهیدان مهدی و محمدهادی بزرکار به علت کهولت سن در ۹۰ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست.

سپهری افزود: مراسم تشییع این مادر فداکار صبح امروز در گلزار شهدای فسا برگزار و در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده شد.

او ادامه داد: مراسم بزرگداشت این مادر شهید هم امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در مسجد جامع فسا برگزار می‌شود.

شهید محمدهادی بزرکار در سن ۲۲ سالگی در عملیات کربلای ۴ و در منطقه شلمچه و شهید مهدی بزرکار در سن ۲۰ سالگی در مهاباد بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به سر به شهادت رسیدند.