مراسم تشییع مادر شهیدان بزرکار در فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مادر شهیدان والامقام مهدی و محمد هادی بزرکار آسمانی شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فسا گفت: حاجیه خانم اکرم حبیبیان مادر شهیدان مهدی و محمدهادی بزرکار به علت کهولت سن در ۹۰ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست.
سپهری افزود: مراسم تشییع این مادر فداکار صبح امروز در گلزار شهدای فسا برگزار و در قطعه والدین شهدا به خاک سپرده شد.
او ادامه داد: مراسم بزرگداشت این مادر شهید هم امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در مسجد جامع فسا برگزار میشود.
شهید محمدهادی بزرکار در سن ۲۲ سالگی در عملیات کربلای ۴ و در منطقه شلمچه و شهید مهدی بزرکار در سن ۲۰ سالگی در مهاباد بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به سر به شهادت رسیدند.