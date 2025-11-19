پخش زنده
استاندار خوزستان در دیدار با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بر ضرورت تحقق مسئولیتهای اجتماعی و سرمایهگذاری این هلدینگ در پروژههای کلان توسعهای استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: اشتغال نیروهای جوان و بومی شهرستانهای هویزه و دشت آزادگان در شرکتهای نفتی و پالایشی بهویژه پالایشگاه خلیج فارس یک ضرورت است.
وی افزود: با توجه به سیاستگذاریهای جدید، خواهان بازگرداندن حسابهای شرکتهای وابسته به هلدینگ خلیج فارس به استان خوزستان هستیم.
موالیزاده تأکید کرد: بازگشت این حسابها گام بزرگی در راستای افزایش سرمایه مالی و توسعه استان خواهد بود.
استاندار خوزستان بیان داشت: شرکتهای وابسته به هلدینگ خلیج فارس باید نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود از جمله توسعه زیرساختها، بهکارگیری نیروهای بومی و توسعه بخشهای بهداشت و درمان و آموزش پایبند باشند.
وی اظهار کرد: این هلدینگ باید نقش سازنده و مؤثری در نهضت مدرسهسازی و کاهش مدارس کلنگی، سنگی و کانکسی در خوزستان ایفا کند.
موالیزاده خاطرنشان کرد: همراهی، مشارکت و سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس در راستای توسعه جاده پدافندی و بزرگراه اندیمشک به اهواز و اتصال آن به بزرگراه اهواز-ماهشهر برای توسعه اقتصادی ضروری است.
وی افزود: این پروژه به تسریع انتقال محمولههای پتروشیمی و سوخت از استان به سایر نقاط و تسهیل مبادلات تجاری بین خوزستان و استانهای دیگر منجر خواهد شد.
استاندار خوزستان گفت: بهرهگیری از ظرفیت مدیران بومی در صنایع و شرکتهای وابسته به هلدینگ خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد.
موالیزاده عنوان کرد: این هلدینگ میتواند از محل مسئولیتهای اجتماعی در حوزه ورزش استان مشارکت کرده و در تیمهای لیگ برتری، لیگ یک و رشتههایی مانند کشتی سهامداری کند.
وی در ادامه بر توسعه فرودگاه ماهشهر و تسهیل تردد مسافران عادی به مقاصدی مانند تهران تأکید کرد.
استاندار خوزستان در پایان یکی از معضلات مزمن استان را وجود مدیران پروازی دانست و گفت: حضور این مدیران سبب برنامهریزی ناقص و درک نادرست از شرایط محل فعالیت صنعت میشود.
موالیزاده تأکید کرد: توجه به ظرفیت مدیران بومی و سکونت مدیران صنایع وابسته در محل خدمت، باید از اولویتهای اصلی این هلدینگ باشد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز در این نشست گفت: از اقدامات و برنامههای استاندار خوزستان در راستای توسعه استان تشکر میکنم.
وی افزود: کلیه مطالبات مطرحشده از سوی استاندار خوزستان را تأیید و پیگیری میکنم.
شریعتمداری تأکید کرد: این موضوعات را به مدیران شرکتها و صنایع وابسته به هلدینگ خلیج فارس تذکر خواهم داد.