دادستان مهران؛ از شناسایی و کشف یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حامد سهرابیان گفت: مزرعه غیر مجاز رمز ارز در شهرستان مهران، طی عملیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات ونیروی انتظامی کشف شد.

وی افزود: در این عملیات، ۲ نفر دستگیر و حدود ۱۲۸ دستگاه ماینر و پاور ماینر ضبط شد.

دادستان مهران اضافه کرد: این مزرعه غیرمجاز نقش مؤثری در ایجاد ناترازی انرژی در منطقه داشته و موجب افت و نوسانات برق در منطقه شده بود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هیچ شخص یا جریانی که امنیت و آرامش عمومی را مختل کند مماشات نخواهد کرد.