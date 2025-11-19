سی و سومین جشنواره تئاتر استان اردبیل با رقابت ۱۴ اثر راه یافته به بخش پایانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در مراسم آغاز سی‌‌و‌سومین دوره جشنواره تئاتر در استان اردبیل، گفت: این رویداد در مجتمع فدک اردبیل آغاز شد و در روز 29 آبان ماه با تجلیل از گروه‌‌های منتخب به پایان خواهد رسید.

امیر رجبی افزود: در این رویداد قرار است 14 اثر منتخب استانی در 2 بخش صحنه‌ای و خیابانی به روی صحنه رفته و امکان بهره‌مندی علاقه‌مندان هنر تئاتر از آثار جدید و ارائه شده فراهم آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل تصریح کرد: هشت عنوان تئاتر در بخش صحنه‌ای و 6 عنوان تئاتر در بخش خیابانی در مدت سه روز ارائه شده و در نهایت از بین این آثار با نظر داوران و ارزیابی انجام شده، چهره برتر هنرمندان، نویسندگان و سایر عوامل تئاتر منتخب و معرفی می‌شوند.

رجبی گفت: قرار است هیئت داوران در بخش‌های مختلف نفرات برتر را معرفی کند تا از بین این آثار 2 تئاتر در بخش صحنه‌ای به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه پیدا کرده و از صاحب یک اثر منتخب نمایش خیابانی نیز تجلیل و قدردانی شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مدت زمان برگزاری این رویداد هنرمندان سعی خواهند کرد تا شرایط را برای برگزاری شایسته و مطلوب آن مهیا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: این رویداد با احترام به شهدا و هنرمندان فقید تئاتر اردبیل آغاز شد.

رجبی بیان کرد: اعضای شورای سیاست‌گذاری و ستاد اجرایی جشنواره به همراه جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر با حضور در قطعه شهدا، مفاخر و هنرمندان بهشت زهرا به مقام شامخ آنها ادای احترام کرده و یاد و خاطره شهدای گرانقدر و هنرمندان سفر کرده را گرامی داشتند.

وی در ادامه یادآور شد: با حضور ستاد اجرایی، داوران و هنرمندان استان در مجموعه فرهنگی، هنری فدک سی‌و‌سومین جشنواره تئاتر اردبیل با اجرای نمایش حبیبیه آغاز شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: در جشنواره تئاتر استان که تا 29 آبان ماه در مجتمع فرهنگی، هنری فدک برگزار می‌شود، 14 نمایش از بین 42 اثر ارسالی به این جشنواره به بخش صحنه‌ای و خیابانی راه یافتند که امیدواریم در قالب آثار ارائه شده کیفیت مطلوبی را نظاره‌گر باشیم.