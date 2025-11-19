پخش زنده
فرماندار ویژه دزفول گفت : بخش عمده جاده فرعی شهر حمزه به دزفول تا پایان سال جاری تعریض می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از محورهای پرتردد شهرستان دزفول جاده شهر حمزه میباشد که به علت کم عرض بودن حوادث مختلف رانندگی در آن رخ میدهد که آخرین مورد آن در هفته جاری با پنج فوتی و چهار مصدوم بوده است.
فرماندار ویژه شهرستان دزفول در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به مشکلات جاده شهر حمزه، گفت: برای تکمیل طرح تعریض این محور اعتبار مناسبی اختصاص یافته است و توسط اداره راه و شهرسازی اجرا میشود.
علیرضا خردمند افزود: بنا به دستور استاندار خوزستان عملیات ایمنی سازی این محور از روز چهارشنبه (امروز) آغاز میشود و تا پایان سال بخش عمدهای از آن تعریض خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به کم عرض بودن محور شهر حمزه به دزفول از رانندگان و شهروندان درخواست میشود هنگام تردد به نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه نمایند.