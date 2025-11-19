\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0633\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0633\u062a.\n